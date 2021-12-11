CTP'nin Milletvekili Adayları Belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün gerçekleştirdiği ‘Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’ sonucunda 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri’ndeki 50 kişilik aday listesini belirledi. Divan Başkanı Kutlay Erk yaptığı açıklamada, bin 287 üyenin oy kullandığını söyledi. CTP’nin 50 kişilik aday listesi sırasıyla şu şekilde:

Lefkoşa

1-Tufan Erhürman

2-Ürün Solyalı

3-Derviş Kemal Deniz

4-Sıla Usar İncirli

5-Muhittin T. Özsağlam

6-Doğuş Derya

7-Devrim Barçın

8-Filiz Besim

9-Ahmet Muratoğlu

10-Ödül Muhtaroğlu

11-Cenk Paşa

12-Haffe Işısal

13-Hasan Hüda Ecer

14-Ayşe Alioğlu

15-Derviş Bladanlı

16-Hülya Batunlu

Mağusa

1-Asım Akansoy

2-Seran Aysal

3-Teberrüken Uluçay

4-Yasin Yeni

5-Erkut Şahali

6-Hamit Caner

7-Şifa Çolakoğlu

8-Behçet Öznacar

9-Ceyhun Ümiter

10-Gaye Astan Çoban

11-Derviş Karaca

12-Cihan Tunceli

13-Erkan Tekeli

Girne

1-Ongun Talat

2-Fikri Toros

3-Ceyhun Birinci

4-Fazilet Özdenefe

5-Salih Sarpten

6-Pembe Ilgar Ardıç

7- Alpay Çelebi

8-Mahmut Kanber

9-Özge Tahiroğlu

10-Niyal Öztürk

11-Mustafa İlgen

İskele

1-Fide Kürşat

2-Biray Hamzaoğulları

3-Suphi Coşkun

4-Fikret Civisilli

5-Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt

1-Armağan Candan

2-Mehmet Bozer

3-Aslı Murat

Lefke

1-Salahi Şahiner

2-Tuncay Sarıyer

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11/12/2021 20:22