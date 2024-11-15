CTP’nin önerisi masada, UBP temkinli yaklaşıyor…

Bahadır AYNA

Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden başkanlık sorunu çözüme kavuşturulabilmiş değil. CTP’nin UBP’li çevrelerce sürpriz ama oldukça yapıcı olarak nitelendirilen açılımı UBP yönetim kadrosu tarafından halen daha cevaplanmadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman geçtiğimiz çarşamba günü merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası hükümete “Gelin bu hukuksuzluğa son verin. Gerçekleştireceğimiz istişareler sonucunda belirlenecek bir aday üzerinden seçime gidelim. CTP, 19 milletvekili ile bu seçimde oy vermeye hazırdır. Bu kadar açık bir çağrı yapıyoruz” demesinin ardından Meclis Başkanlığı krizinden farklı bir safhaya geçildiği ifade edilirken Ulusal Birlik Partisi’nin bu açılıma nasıl yaklaşacağı merak konusu.

Haber Kıbrıs gün boyu UBP’li bakan ve milletvekillerinin nabzını yoklamaya çalıştı. 15 Kasım törenleri nedeniyle konunun hafta sonu veya pazartesi günden itibaren UBP çevrelerinde tartışılacağı ifade ediliyor.

Üstel öneriyi henüz değerlendirmedi…

Başbakan Ünal Üstel, öneri ile ilgili henüz değerlendirme yapmadı. UBP’li isimler de başbakan tavrını netleştirmediği için açıklama yapmaktan kaçınıyor. Konuyla ilgili gelişmelerin, 15 Kasım törenlerinin ardından hafta sonu ve meclisin toplanacağı pazartesi günü hareketlenmesi bekleniyor.

UBP’de “şartlı evet” gündemde

Ulusal Birlik Partisi içerisinde “şartlı evet” tartışılıyor. Buna göre, Ziya Öztürkler yeniden aday yapılacak. Böylelikle, hem “hukuksuz” iddiaları ortadan kaldırılacak, hem de diyalog sonrasında seçim tamamlanmış olacak.

Üstel’in yakın çevresinden derlenen bilgilere göre, “CTP isim dayatmamalı. Sonuçta oraya seçilecek isim UBP’li. UBP istediği adayı gösterebilmeli. Bu yolla hem parti içerisinde yeni bir tartışma başlamaz, hem de demokrasi ve hukuk tartışmaları ortadan kalkar” noktasında olduğu öğrenildi.

YDP topu UBP’ye attı, DP ise sessiz…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin önerisinin ardından topun şu anda Ulusal Birlik Partisi’ne geçtiğini ifade ederek, “UBP Meclis Grubu'nun alacağı karar bizi bağlar" demişti.

Hükümetin bir diğer ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise CTP’nin önerisi karşısında sessizliğini korudu.

Erhürman açıklamasında “Erken seçim” vurgusu yapmıştı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi, meclis yaşananların ardından sıkça erken seçim talebinde bulunmuş hatta Meclis Genel Sekreterliği’ne 15 Aralık tarihini erken seçime gidilmesi için öneri sunmuştu.

Geçtiğimiz çarşamba günü CTP MYK sonrası Erhürman haftalardır yaşanan krizin bir “Meclis krizi” değil; “Hükümet krizi” olduğunu vurgulamıştı.

Bu durumun Meclisi kilitlemek suretiyle üzerinin örtülmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Biz açık şekilde, bu krizi gördüğümüz için ve memleketin yönetilmediğini, hele son dönemde kendi kendilerini de yönetemediklerini gördüğümüz için erken seçim çağrımızı yapmıştık. Ortak görüşümüz bu hükümet krizinin ve kaosunun aslında temizlenebileceği tek yerin erken seçim olduğudur. Bu yöndeki ısrarımızı halkımızla birlikte sürdüreceğiz” demişti.