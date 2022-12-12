CTP’nin sarı karıncaları, sokak çalışmalarını hızlandırdı

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12/12/2022

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CTP’nin sarı karıncaları, sokak çalışmalarını hızlandırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim seçimleri öncesindeki çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta sonunu yurt çapında bildiri dağıtarak geçiren CTP’liler, bu çalışmaların son güne kadar süreceğini vurguladı. Lefke’den Dipkarpaz’a kadar tüm yurttaşlara ulaşmak için seçim bildirilerini ve manifestolarını kapı kapı dolaşarak
dağıtan CTP heyetleri, kaliteli belediyecilik anlayışının tüm yurda yayılması için yurttaşlarla görüşmeler yaptı. Bildiri dağıtımlarının gerçekleştiği bölgelerde yurttaşlar CTP’li belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarına yoğun ilgi gösterdi.

12/12/2022 15:03
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TAGS: ctp, sarı karınca, sokak çalışmaları,
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