Cübbeli Ahmet'e göre ekonomideki bozukluğun sebebi kadınlar!

Her yaptığı açıklama olay olan ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomideki bozukluğun nedenini kadınların çalışmasına bağladı.

Cübbeli Ahmet, "Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı" ifadelerini kullandı.