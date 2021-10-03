Cüce gezegen sanmışlardı... Dev göktaşı için tarih verdiler!

Bilim insanlarının daha önce bir cüce gezegen zannettikleri devasa bir göktaşı, Güneş Sistemi'ne doğru ilerliyor. Uzmanlar söz konusu cismin 10 yıl içinde Dünya'ya en yakın konumuna geleceğini duyurdu.

Bilim insanlarının ilk olarak cüce gezegen olarak ilan ettikleri, daha sonra devasa bir Göktaşı olduğu anlaşılan cisim ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Ortalama bir göktaşından 1000 kat daha büyük olan 'Bernardinelli-Bernstein' isimli cismin Güneş Sistemi’ne yaklaştığı açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, bilim insanları Bernardinelli-Bernstein'in 2031 yılında gezegenimiz Dünya'ya en yakın konuma ulaşacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu göktaşının şu aşamada Dünya’ya bir tehdit oluşturmadığı bilgisinin altı çizildi.

Bunun bugüne kadar keşfedilen en büyük göktaşlarından birisi olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu cismin 3 milyon yıldır Güneş Sistemine girmediğinin altını çizen Pennsylvania Üniversitesi'nden Gary Bernstein şu ifadelere yer verdi;

'Belki de şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetme ayrıcalığına sahibiz.'

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

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03/10/2021 22:16