Cucurella transferinde son dönemeç

Chelsea, Brighton'ın sol beki Marc Cucurella'nın transferini 65 milyon Euro bonservis bedeli ve 8 milyon Euro bonuslar karşılığında tamamlamaya yaklaştı.

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05/08/2022

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Cucurella transferinde son dönemeç

Chelsea uzun süredir transfer etmek istediği Marc Cucurella transferinde sona yaklaştı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Maviler, Brighton'ın sol bek oyuncusunu 65 milyon Euro bonservis bedeli ve 8 milyon Euro'ya varan bonuslar karşılığında bitirecek. Transferin bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; anlaşmanın bir parçası olarak Chelsea genç oyuncusu Levi Colwill'i kiralık olarak Brighton'ı gönderecek. 

24 yaşındaki İspanyol oyuncu Manchester City'nin de gündeminde yer alıyordu. 

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan İspanyol oyuncu; 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. 

05/08/2022 09:17
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TAGS: Cucurella
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