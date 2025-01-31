Cuhadar ile Yurdadöner'in otopsi sonuçları...

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31/01/2025

Cuhadar ile Yurdadöner'in otopsi sonuçları...

Polis, Taşkınköy’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Harper Cuhadar (E-60) ile , Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi görürken aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Münür Yurdadöner’in (E-86) otopsi  sonuçlarını açıkladı.

Polis basın bültenine göre, dün hayatını kaybeden Harper Cuhadar’ın otopsisinde ölüm sebebinin  “kalp hastalığı, kalp krizi, kalp rüptürü ve kalp tamponadı” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 20 Aralık’ta yaşamını yitiren  Münür Yurdadöner'in otopsisinde  ise  ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği”  olduğu belirlendi.

Polissoruşturması sürüyor.

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TAGS: Cuhadar, Yurdadöner, otopsi
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