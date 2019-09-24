Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay’ı unutmadı

Çukur, üçüncü sezon ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Gündemdeki konulara yaptığı ince göndermelerle bilinen dizide, hayatını kaybeden Neslican Tay da unutulmadı.

ÇUKUR NESLİCAN TAY’I UNUTMADI

Tümörden sol bacağını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz hafta dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay, Çukur dizisinde de unutulmadı.

24/09/2019 10:08