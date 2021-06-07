Çukur neden bitiyor?
07/06/2021
Çukur dizisi 4 sezon boyunca ekranların en sevilen ve çok izlenen yapımı olmayı başardı. Aras Bulut İynemli'nin başrolde bulunduğu dizide birbirinden usta isimler yer aldı. Çukur 131. bölüm ile ekrana veda ediyor. Peki, Çukur neden bitiyor, final nedeni nedir?
Show'da 4 sezondur yayın hayatını sürdüren başarılı dizinin konusu dizi takipçilerinin hayli ilgisini çekmiş ve her hafta pazartesi akşamları en çok izlenen diziler arasına girmiştir. Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizi, sevilen birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Çukur dizisi oyuncuları...
Bir süredir final yapacağı konuşulan Çukur dizisi, 131. bölüm ile yayın hayatını sonlandırıyor. Etkileyici bir gala gecesi ardından son kez Show TV'de sevenleri ile buluşacak dizinin hikayesinin sonuna gelinmesi nedeniyle final yapma kararı alındı.
ÇUKUR FİNAL'DE YAMAÇ ÖLÜYOR MU?
Fenomen dizinin final fragmanında Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç karakterinin öldüğü ekrana geliyor. Yamaç'ın ölüp ölmediği ise ekrana gelecek final bölümünde netlik kazanacak.
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş
Cumali Amca: Müfit Kayacan
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Feyyaz: Erdağ Yenel
Cennet: Aylin Engör
Seher: Begüm Akkaya
Yasmin: Gamze Doğanoğlu