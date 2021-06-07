Çukur dizisi 4 sezon boyunca ekranların en sevilen ve çok izlenen yapımı olmayı başardı. Aras Bulut İynemli'nin başrolde bulunduğu dizide birbirinden usta isimler yer aldı. Çukur 131. bölüm ile ekrana veda ediyor. Peki, Çukur neden bitiyor, final nedeni nedir?

Show'da 4 sezondur yayın hayatını sürdüren başarılı dizinin konusu dizi takipçilerinin hayli ilgisini çekmiş ve her hafta pazartesi akşamları en çok izlenen diziler arasına girmiştir. Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizi, sevilen birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Çukur dizisi oyuncuları...

Bir süredir final yapacağı konuşulan Çukur dizisi, 131. bölüm ile yayın hayatını sonlandırıyor. Etkileyici bir gala gecesi ardından son kez Show TV'de sevenleri ile buluşacak dizinin hikayesinin sonuna gelinmesi nedeniyle final yapma kararı alındı.

ÇUKUR FİNAL'DE YAMAÇ ÖLÜYOR MU?

Fenomen dizinin final fragmanında Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç karakterinin öldüğü ekrana geliyor. Yamaç'ın ölüp ölmediği ise ekrana gelecek final bölümünde netlik kazanacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş

Cumali Amca: Müfit Kayacan

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Feyyaz: Erdağ Yenel

Cennet: Aylin Engör

Seher: Begüm Akkaya

Yasmin: Gamze Doğanoğlu

Bu habere tepkiniz:



07/06/2021 23:16