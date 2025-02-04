Çukurlu'nun ölüm sebebi ''patolojik beyin kanaması ve mide içeriği aspirasyonu''

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04/02/2025

Çukurlu'nun ölüm sebebi ''patolojik beyin kanaması ve mide içeriği aspirasyonu''

Alayköy’deki bir eğlence mekanında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Halil Çukurlu’nun (E-59) otopsisinde,  ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması ve mide içeriği aspirasyonu" olduğu tespit edildi.

Olay 31 Ocak'ta meydana gelmişti.

-Lefkoşa'da 1 kişi  yaşamını sonlandırdı

Öte yandan Lefkoşa'da Olamıdayo Emanuel Adenira (E) isimli 33 yaşındaki kişi  dün saat 20.30 sıralarında hayatını sonlandırdı.

Polis soruşturması devam ediyor.

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TAGS: Çukurlu, ölüm sebebi
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