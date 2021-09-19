Çukurova’da tartışma kavgaya döndü…

ads ads ads
19/09/2021

ads
ads
ads
Çukurova’da tartışma kavgaya döndü…

Çukurova’da dün saat 19.00 sıralarında Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde, S.S.G. (E- 58) ve Y.C. (E- 55) arasında tartışma çıktı.

2 kişinin ahşap sopalar ile birbirlerine gelişi güzel vurdukları sırada S.S.G.’nin (E-55) aldığı darbe sonucu kaburga kemiklerinde kırık meydana geldi.

Olayda yaralanan S.S.G.(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, burada müşahede altına alındı.

Y.C.(E- 55) ile kavgada yer alan B.B.G.(K- 26) tutuklandı.

19/09/2021 12:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çukurova’da tartışma kavgaya döndü…, HABERKİBRİS,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.