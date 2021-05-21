Çukurovalı, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı oldu

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin 20 Mayıs 2021 günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Başkanlığa Zirve Sigorta Genel Müdürü Raif Çukurovalı seçildi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Konferans Salonunda yapılan Olağan Genel Kurulda yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile zorunlu sigortalar garanti fonu üyeleri belirlendi. Genel Sekreter İbrahim Kavçın’ın Olağan Genel kurulla ilgili yaptığı açıklamaya göre, KKSRŞB’nin yeni başkanı Raif Çukurovalı oldu. Yönetim Kurulu ise Börte Barlasoğlu, Zafer Dalka, Mehmet Kader ve Kutlu Yorucu’dan oluştu. Yedek üyeler ise Ersan Dağlı ve Hicran Kanat oldu.

Diğer kurullara ise şu isimler seçildi:

Denetleme Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ömer Beydola, Volkan Yılmaz

Disiplin Kurulu: Tolga Atılgan, Cengiz Ertürk, Erinç Karakaş

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu: Kemal Hansoy, Miraç Çek, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk

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21/05/2021 16:18