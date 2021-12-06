 Çukurovalılar Dayanışma Derneği başkanı Sebahattin Kurt oldu

 Çukurovalılar Dayanışma Derneği başkanlığına Sebahattin Kurt seçildi.

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06/12/2021

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 Çukurovalılar Dayanışma Derneği başkanı Sebahattin Kurt oldu

 Çukurovalılar Dayanışma Derneği başkanlığına Sebahattin Kurt seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, dernek lokalinde gerçekleştirilen 1.Olağanüstü Genel Kurulda yapılan seçimde, başkanlığa Sebahattin Kurt, Asbaşkan Yaşar Soykan, Genel Sekreter Özdemir Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Çalıkuşu, Halkla İlişkiler Sorumlusu Mesut Ünal getirildi.
Mali İşler Sorumlusu İsmail Çetin, Kültürel Faaliyetler Sorumlusu Hidayet Kara, Taşınır - Taşınmaz Mal Sorumlusu Bülent Polat, Genel Koordinatör Ve Projeler Sorumlusu Rabia Özcömert, Yedek Üye Mehmet Güven oldu.
Kadın Kolları Başkanlığına Teslime Kahvecioğlu, Başkan Yardımcılığına Lale Öcal; Disiplin Kurulu üyeliğine Ercan Kırklar, Sedat Parmak, Mehmet Kaplan:  Denetleme Kurulu üyeliğine Halil Gölge, Hamdi Berdan; Eğitim Koordinatörlüğüne Doç.Dr. Hale Alibaba Erden getirildi.

06/12/2021 15:02
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TAGS:  Çukurovalılar Dayanışma Derneği, kurt,
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