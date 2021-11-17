Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

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17/11/2021

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Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın az bulutlu, zamanla çok bulutlu Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26, diğer günlerde ise 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, Genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

17/11/2021 16:20
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TAGS: hava durumu
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