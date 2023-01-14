Cuma Demirci ve İzzet Aydın'ın ölüm nedeni açıklandı
14/01/2023
Polis Basın Subaylığı, bugün gönderdiği polis bülteninde yer alan ölümlerle ilgili açıklama yaptı. Polis açıklamasında, dün yaşamlarını yitiren Gazimağusa’da sakin Cuma Demirci (E-56) ve Lefkoşa’da sakin İzzet Aydın'ın (E-49) ölüm sebeplerinin tespitleri için otopsilerinin bugün yapıldığını kaydetti.
Açıklamada, yapılan otopsilerde; Cuma Demirci'nin ölüm sebebinin "kalp krizi", İzzet Aydın'ın ise "aort damarı yırtılması" olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
İzzet Aydın