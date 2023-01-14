Cuma Demirci ve İzzet Aydın'ın ölüm nedeni açıklandı

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14/01/2023

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Cuma Demirci ve İzzet Aydın'ın ölüm nedeni açıklandı

Polis Basın Subaylığı, bugün gönderdiği polis bülteninde yer alan ölümlerle ilgili açıklama yaptı. Polis açıklamasında, dün yaşamlarını yitiren Gazimağusa’da sakin Cuma Demirci (E-56) ve Lefkoşa’da sakin İzzet Aydın'ın (E-49) ölüm sebeplerinin tespitleri için otopsilerinin bugün yapıldığını kaydetti. 

Açıklamada, yapılan otopsilerde; Cuma Demirci'nin ölüm sebebinin "kalp krizi", İzzet Aydın'ın ise "aort damarı yırtılması" olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

İzzet Aydın

14/01/2023 15:31
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TAGS: haber, kıbrıs, Cuma Demirci, İzzet Aydın
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