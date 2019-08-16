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Cuma namazı kana bulandı: 4 ölü, 15 yaralı

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16/08/2019

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Cuma namazı kana bulandı: 4 ölü, 15 yaralı

Pakistan'da Cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, minberin altına yerleştirildiği belirlendi.

Pakistan’ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

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TAGS: Cuma namazı kana bulandı: 4 ölü, 15 yaralı, haber, kıbrıs,
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