Cumali Yaşar'ın cezası belli oldu

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklu yargılanan Cumali Yaşar, 12 ay hapis cezası aldı.

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04/03/2020
HK

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Cumali Yaşar'ın cezası belli oldu
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Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile  tutuklu yargılanan Cumali Yaşar, 12 ay hapis cezası aldı.

PARA ÇALMIŞTI

Cumali Yaşar, 13 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da Gönyeli’ de faaliyet gösteren bir  mağazada bulunan para kasası içerisindeki 5 bin 600 TL nakit parayı  çalmıştı. Cumali Yaşar’ın toplamda 13.960 TL çaldığı belirlenmişti.

7 YILA KADAR HAPİS ÖNGÜRÜYOR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın Gönyeli’ de faaliyet gösteren mağazasında çalışan  olduğunu ve 13 bin 960 TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)

04/03/2020 17:40
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TAGS: Cumali Yaşar, hırsızlık, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri,
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