Cumartesi gece Cemsa Seyirci Özel Etabı geçilecek

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21/09/2023

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Cumartesi gece Cemsa Seyirci Özel Etabı geçilecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Cemsa Seyirci Özel Etabı ile başlayacak olan rallide 17’si Seyirci Özel Etabı olmak üzere toplam 36 ekip kayıt yaptırdı

Basel Ralli Şampiyonası Lefkoşa’da devam ediyor

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapılacak. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan saat 19.00’da start alacak. Startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Cemsa Seyirci Özel Etabı 20.00’da başlayacak.

Pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen etapları geçilecek

24 Eylül 2023 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının Çetinkaya’da kurulacağı rallinin ikinci günü, 13 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı’nın 09.38 ve 10.41’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Ardından ekipler bu kez 12.24 ve 13.27’de iki kez art arda 10 kilometrelik Balıkesir Etabı’nı geçecekler ve servis alacaklar. Daha sonra ise 17.00 ve 17.53’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Dikmen Etabı geçilecek ve Avlu Nicosia’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Ömer Yıldız ve Çağkan Bozalanlar R5 ile yarışacak, Türkiye’den GMG Racing iki araçla katılacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. 2.Aveon Sigorta Rallisi’nde, Ömer Yıldız’ın, Ahmet Özerdem’in Co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışa kayıt yaptırmasıyla Sınıf 2’de 4 ekip mücadele edecek. Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de bu yarışa Skoda Fabia R5 ile kayıt yaptırdı ve çekişmenin büyük olacağının sinyalleri verildi. Sınıf N’de 5, Sınıf 1’de 4, Sınıf R’de 2 ve Sınıf 3’te 4 araç mücadele edecek. Türkiye’den GMG Racing Team ise İskele Rallisi’nde olduğu gibi Sınıf N ve Sınıf 3’te iki araçla yarışa katılacak.

 

2.Aveon Sigorta Rallisi Kayıt Listesi:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Skoda Fabia R5

2

2

2

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

3

3

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

4

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

5

5

Stage Cars Rally Team

Ömer Yıldız

Ahmet Özerdem

Ford Fiesta R5

2

6

6

Zaim Kömürleri Rally Team

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

7

7

Kıbrısonline Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

8

8

 

İbrahim Yolcu Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

9

9

 

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

10

10

GMG Racing Team

Gürol Baranlı

Alperen Tetik

Subaru Impreza

N

11

11

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

12

12

 

Hüseyin Yarkıner

Ümit Koçak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

13

14

GMG Racing Team

Osman Ceylan

Batuhan Doğan

Fiat Egea

3

14

15

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

3

15

16

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

3

16

17

 

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

17

18

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

18

19

  

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

19

20

 

Akay Akbil

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick

R

0

0

 

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki Vitara

 

 

2.Aveon Sigorta Rallisi Cemsa Seyirci Özel Etabı Kayıt Listesi:

 

No.

Pilot

Araç

20

0

Tanju Candaş

RenaultSport Cup RS

21

X1

Mehmet Adalı

Ford Escort

22

X2

Ali Güran Tahsin

Mazda Mx5

23

X3

İbrahim Yücebaş

Toyota Soarer

24

X4

Ahmet Öksüzoğluları

Nissan Silvia

25

X5

Kemal Topçuoğlu

Honda Civic

26

X6

Ahmet Bağrıaçık

Nissan Skyline

27

X7

Hasan Karlıtaş

Honda Civic

28

X8

Behic Topcu

Honda Civic

29

X9

Doğa Koyuncu

Mitsubishi Lancer Evo IX

30

X10

Emre Erosal

Ford Fiesta Proto

31

X11

Ali Köroğlu

Mini

32

X12

Sarp Toprak

Nissan 350z

33

X13

Özgür Çetin

Nissan Silvia

34

X14

Muhammet Dağdaş

Nissan 350z

35

X15

Can Yılmaz

Nissan Silvia

36

X16

Orhan Keleş

Nissan Silvia

 

21/09/2023 12:30
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TAGS: Cumartesi gece Cemsa Seyirci Özel Etabı geçilecek
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