Cumartesi gece Cemsa Seyirci Özel Etabı geçilecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Cemsa Seyirci Özel Etabı ile başlayacak olan rallide 17’si Seyirci Özel Etabı olmak üzere toplam 36 ekip kayıt yaptırdı

Basel Ralli Şampiyonası Lefkoşa’da devam ediyor

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapılacak. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan saat 19.00’da start alacak. Startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Cemsa Seyirci Özel Etabı 20.00’da başlayacak.

Pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen etapları geçilecek

24 Eylül 2023 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının Çetinkaya’da kurulacağı rallinin ikinci günü, 13 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı’nın 09.38 ve 10.41’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Ardından ekipler bu kez 12.24 ve 13.27’de iki kez art arda 10 kilometrelik Balıkesir Etabı’nı geçecekler ve servis alacaklar. Daha sonra ise 17.00 ve 17.53’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Dikmen Etabı geçilecek ve Avlu Nicosia’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Ömer Yıldız ve Çağkan Bozalanlar R5 ile yarışacak, Türkiye’den GMG Racing iki araçla katılacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. 2.Aveon Sigorta Rallisi’nde, Ömer Yıldız’ın, Ahmet Özerdem’in Co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışa kayıt yaptırmasıyla Sınıf 2’de 4 ekip mücadele edecek. Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de bu yarışa Skoda Fabia R5 ile kayıt yaptırdı ve çekişmenin büyük olacağının sinyalleri verildi. Sınıf N’de 5, Sınıf 1’de 4, Sınıf R’de 2 ve Sınıf 3’te 4 araç mücadele edecek. Türkiye’den GMG Racing Team ise İskele Rallisi’nde olduğu gibi Sınıf N ve Sınıf 3’te iki araçla yarışa katılacak.

2.Aveon Sigorta Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2 2 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 4 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 5 5 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2 6 6 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo IX N 7 7 Kıbrısonline Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 8 8 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N 9 9 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 10 10 GMG Racing Team Gürol Baranlı Alperen Tetik Subaru Impreza N 11 11 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 12 12 Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 13 14 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 3 14 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 15 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 3 16 17 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 17 18 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX N 18 19 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 19 20 Akay Akbil Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R 0 0 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki Vitara

2.Aveon Sigorta Rallisi Cemsa Seyirci Özel Etabı Kayıt Listesi:

No. Pilot Araç 20 0 Tanju Candaş RenaultSport Cup RS 21 X1 Mehmet Adalı Ford Escort 22 X2 Ali Güran Tahsin Mazda Mx5 23 X3 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer 24 X4 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia 25 X5 Kemal Topçuoğlu Honda Civic 26 X6 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline 27 X7 Hasan Karlıtaş Honda Civic 28 X8 Behic Topcu Honda Civic 29 X9 Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo IX 30 X10 Emre Erosal Ford Fiesta Proto 31 X11 Ali Köroğlu Mini 32 X12 Sarp Toprak Nissan 350z 33 X13 Özgür Çetin Nissan Silvia 34 X14 Muhammet Dağdaş Nissan 350z 35 X15 Can Yılmaz Nissan Silvia 36 X16 Orhan Keleş Nissan Silvia