Tel: “İyi bir amaç için dünya çapındaki kampanyanın parçası olacağız”

Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Amerikan Elçiliği desteğiyle cumartesi günü 191 ülkede olduğu gibi ülkede de temizlik etkinliği düzenlenecek.

Dünya Temizlik Günü’nde (World Clean Up Day), Kıbrıs, Hade Yapalım! (Let’s Do It Cyprus) etkinliği gerçekleştirilecek.

Yeşil Barış Hareketi adına açıklama yapan Feriha Tel, 17 Eylül Cumartesi, 191 ülkeden 60 milyondan fazla insanın katılacağı temizlik etkinliklerine Kıbrıs’tan da katılım gösterileceğini ifade ederek, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

Yeşil Barış Hareketi’nin, iyi bir amaç için dünya çapındaki kampanyanın parçası olduğunu kaydeden Tel’in paylaştığı program şöyle:

“Güney’de Phaneromeni Meydanı, Kuzey’de ise Büyük Han’da sabah saat 09:30’da toplanacak çevre gönüllüleriyle farklı rotalardan temizliğe devam edecek, saat 11:30’da ara bölgede “Dayanışma Evi” önünde bir araya gelerek dünyaya; ‘sınırları kaldırdık, şehrimizi birlikte temizledik’ mesajını paylaşacağız.

Dayanışma Evi önünde buluşacak takımlardan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım liderlerinin 5’er dakikalık konuşmaları ise tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak.”

Tel, etkinliğe katılacakların isterlerse eldivenlerini evlerinden getirebileceklerini veya orada dağıtılacak ‘yeniden kullanılabilen’ eldivenlerini ödünç alabileceklerini kaydetti.

Çöplerin yeniden kullanılabilen büyük kahve çuvallarına ayrıştırılarak toplanacağını kaydeden Tel, Dayanışma Evi’nde tamamlanacak etkinlikte katılımcılara atıştırmalıklar temin edileceğini de belirtti.

14/09/2022 14:40