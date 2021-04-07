Cumartesi Soğuk Hava ve Sağanak Yağmurlar Etkili Olacak

KKTC'de son iki gündür 30 dereceye çıkan hava sıcaklığı cumartesi günü yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor

Yarından itibaren az az düşecek olan sıcaklıklar cumartesi günü hissedilir şekilde düşerek 13-16 derece arasında olacak.

Yarın ve cuma günü ise en yüksek sıcaklık 21-24 derece arasında olacak.

Cumartesi günü yer yer şiddetli yağış da beklenmekte

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yarından itibaren üç gün boyunca şiddetli rüzgarlar etkili olacak.

Yarın ve cuma günü rüzgar batıdan kuvvetli olarak esecek. Cumartesi günü ise batı ve kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Cumartesi günü özellikle Karpaz bölgesinde fırtına şeklinde rüzgar hızı olacak.

Diğer bölgelerde de rüzgar kuvvetli ve soğuk esecek.

Cumartesi günü Trodos dağlarında kar yağışı olması beklenirken Selvilitepe'de karla karışık yağmur bekleniyor

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07/04/2021 13:24