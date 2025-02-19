Cumartesi ve Pazar günü kar bekleniyor

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19/02/2025

Cumartesi ve Pazar günü kar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, ülkede hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşeceğini ve Cumartesi ve Pazar günlerinde kar beklendiğini duyurdu.

 

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Şubat tarihleri arasına yönelik tahmini raporuna göre, bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

                          

Yarın, ilk saatlerde yer yer hafif sağanak yağmur beklenirken, Cuma günü ise sabah saatlerinde yer yer don hadisesi yaşanacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar yağışı görülecek.

 

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk ve son günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerinde ise 8-11 derece dolaylarında seyredecek.

           

Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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