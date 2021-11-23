Cumbre Vieja Yanardağı 4'üncü koldan denize akıyor

La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü lavlar 4'üncü koldan denize akmaya başladı. Cumbre Vieja Yanardağı, ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı oldu.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda yerel yönetim lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı ifade edildi.

Ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

Bölgedeki 80 kilometrelik yolu kaplayan lavların denize akmasıyla Ada kıyısında oluşan platformun genişliği 43 hektara kadar çıktı.

Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

5 bin 200'den fazla deprem yaşandı

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.

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23/11/2021 09:04