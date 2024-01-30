Cumhubaşkanı Tatar, yapılan uyarılar doğrultusunda halkın tedbirli olmasını istedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yer yer aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklarla ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında oluşturulan kriz masalarının çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbşkanı Tatar, altı ilçede ayrı ayrı oluşturulan kriz masaları ile temas ederek yaşanan olumsuzluklar ve buna ilişkin yürütülen çalışmaları takip etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel başkanlığıda çalışmalarını yürüten kriz masası, Sivil Savunma, itfaiye, polis ve belediye görevlilerine de zor şartlardaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yağışların yer yer bu akşam ve yarın da devam etmesinin beklendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılan uyarılar doğrultusunda halkın tedbirli olması gerektiğini kaydetti.