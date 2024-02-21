Cumhurbaşkan Vekili, Meclis Başkanı Töre, BRT’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkan Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu (BRTK) ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre’yi ziyareti sırasında BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve kurum yetkilileri karşıladı.

BRTK Müdürü Özkurt kabulde yaptığı konuşmada, Kurum olarak son yapılan yatırımlarla sadece kamu yayıncılığına değil tecimsel yayınlara da destek vermeye çalışıldığını kaydetti.

Özkurt “Bu yıl radyolara da destek verip altyapılarla hem BRT’nin hem de onların seslerinin daha güçlü çıkması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkan Vekili, Meclis Başkanı Töre ise, BRT’nin hem radyo hem de televizyon yayıncılığında öncü olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

“BRT vazgeçilmezimizdir. Devletin en üst düzeydeki yayın organıdır” diyen Töre, Meclis olarak her zaman kurumun yanında olduklarını vurguladı.

BRT’nin yayınlarının en çok güvenilen ve izlenen yayınlar olduğunu belirten Töre, mücahidin sesi ve milli davanın kalbinin attığı yer olan kurumun başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Zorlu mücadele yıllarında halkın radyo başında Bayrak Radyosundan haber almak için beklediğini kaydeden Töre, bu yılların geride kaldığını, araba aküleri ile yayına başlayan Bayrak Radyosu’nun bugün çok yönlü kanallarla yayınlarını sürdürdüğünü belirtti. Töre, daha güçlü bir gelecek için geçmişin unutulmaması gerektiğine de vurgu yaptı.