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Cumhurbaşkanı Akıncı 9. Boğaziçi Zirvesi'ne katılacak

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23/11/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı 9. Boğaziçi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak “Herkes için Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu “9. Boğaziçi Zirvesi”ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’da T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak olan “9. Boğaziçi Zirvesi”nde konuşma yapmak üzere, 25 Kasım 2018 Pazar, saat 14:50’de İstanbul’a hareket edecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi günkü konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı gün saat 18:55’te ülkeye dönecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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