Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Almanya Savunma Bakanı Ursulavon Der Leyen’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu’nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen’i kutladı.

Akıncı “Tüm Kıbrıslılar ve Avrupa ailesi için daha iyi ve barış içinde, bir gelecek hedefiyle, Kıbrıslı Türkler adına dostça ve verimli bir dialog kurmak ümidiyle en iyi dileklerimi iletirim”ifadelerini de kullandı.