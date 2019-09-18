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Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti

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18/09/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gastronomi alanında çalışmalar yürüten Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.00’deki kabulde, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil, kaleme aldıkları “Adamızın Lezzetleri” isimli kitaplarını, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim ederek, gastronomi alanında yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’e ileriki çalışmalarında başarılar diledi.

18/09/2019 17:23

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TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil, İhsan Erol Özçil, haber, kıbrıs
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