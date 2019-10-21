Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü Etkinliğine Katıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü etkinliğine katıldı.
21/10/2019
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Paluze Günü’nde stant açan esnaftan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı; köy kahvesinde yurttaşla birlikte kahve içerek sohbet etti, bölge halkının sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Bağlıköy’de ilgi ve sevgi gösteren esnaf, yurttaş ve turistler, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.