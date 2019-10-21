Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Paluze Günü’nde stant açan esnaftan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı; köy kahvesinde yurttaşla birlikte kahve içerek sohbet etti, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Bağlıköy’de ilgi ve sevgi gösteren esnaf, yurttaş ve turistler, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

21/10/2019 11:29