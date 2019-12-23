Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağdaş’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

ads
23/12/2019

ads
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağdaş’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkemizin tanınmış ressamlarından Cevdet Çağdaş’ın yaşama gözlerini yummasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizin tanınmış ressam ve kültür insanlarından biri olan Cevdet Çağdaş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Soyadı gibi çağdaş ve saygın bir kişilik olan merhuma rahmet dilerken, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşırım” ifadelerine yer verdi.

23/12/2019 23:33
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağdaş’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.