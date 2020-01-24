Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağlar’ın Vefatıyla İlgili Taziye Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, emekli müsteşar, Londra ve New York Temsilciliği görevlerinde bulunmuş Reşat Çağlar’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

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24/01/2020
HK

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağlar’ın Vefatıyla İlgili Taziye Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, emekli müsteşar, Londra ve New York Temsilciliği görevlerinde bulunmuş Reşat Çağlar’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda "Değerli Dışişleri mensuplarından, emekli müsteşar, Londra ve New York Temsilciliği görevlerinde bulunmuş sevgili dostumuz Reşat Çağlar’ı kaybetmiş olduğumuzu büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, sevgili eşi ve oğlu ile tüm Dışişleri camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

24/01/2020 11:57
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TAGS: cumhurbaşkanı akıncı, haber, kıbrıs, reşat çağlar
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