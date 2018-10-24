Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabah Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı. Akıncı’yı telefonla arayan Duncan ile 25 dakika süren görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede Alan Duncan’a BREXIT sürecinde Birleşik Krallık egemenliğinde bulunan üs bölgelerine ilişkin olarak Kıbrıslı Türklerin haklarının gözetilmemesi hususunda kaygılarını da iletti.