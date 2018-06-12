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Cumhurbaşkanı Akıncı Eskişehir’e Gitti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine katılmak amacıyla bu sabah Eskişehir’e gitti.

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12/06/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı Eskişehir’e Gitti
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Eskişehir’e giden Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün 17.30’daki TANAP açılışında konuşma yapacak. 


Açılışa Akıncı’nın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılacak.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı yarın öğleden sonra yurda dönecek.

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TAGS: mustafa akıncı, Eskişehir, haber, kıbrıs
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