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Cumhurbaşkanı Akıncı: Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkacağız

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12/07/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı: Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı denizde yaşanan faciayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı "Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum." dedi

Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum."

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TAGS: mustafa akıncı
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