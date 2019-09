Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Guterres’e çağrı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı..

Akıncı, KKTC'den ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzelediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda yürütülecek müzakerlerde netlik istediklerini belirterek, “Ucu açık, uzayıp giden süreçler artık bizim işimiz değildir”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi eşitliğin Rum Lider Anastasiadis’in iddia ettiği gibi, Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Akıncı, Anasasiadis’in kendi kamuoyu ve dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

Akıncı, Rum yönetiminin, bir an önce çoğunluk azınlık mantığından çıkarak ortaklık mantığına geçmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’e çağrı yaparak, New York’ta daha aktif bir rol alması beklentisini de dile getirdi. (BRT)

23/09/2019 09:00