Cumhurbaşkanı Akıncı: Her iki taraf için de yararlı olacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Baf ve Mağusa kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının, her iki taraf için de yararlı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu iki kapının gecikmesi halinde, geçmiş yıllarda araç geçişlerine açık olan Ledra Palace Sınır Kapısı’yla ilgili yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye görüş ortaya koydukları bilgisini de veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Anastasiadis ve Sayın Elizabeth Spehar ile o konuda bir inceleme yapılsın, bir değerlendirilme yapılsın diye konuştuk. Konuyu takip ediyoruz. Lefkoşa’da bu kapıların açılmasında her iki toplum açısından fayda var” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile son yaptığı görüşmede ve daha önceki görüşmesinde bu konular gündeme geldiğinde, Rum tarafının önceliği Lefkoşa kapıları yerine Erenköy ve Kiracıköy’ü Eylence’ye bağlayacak kapılara verdiğinin görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güven artırıcı önlem dediğiniz konu her iki tarafın da yararına olacak bir ortak paydayı içerir. Olaya böyle bakmak gerekir. Bir taraf için, en azından bu aşamada sıkıntılı olan konuları gündeme getirip, daha kolay açılabilecek ve daha çok insana yarar sağlayabilecek kapıları geri plana atmak doğru bir yaklaşım değil. O nedenle, Mağusa Kapısı öncelikle araç geçişleri için ve Baf Kapısı ise yaya geçişleri için karşılıklı olarak gündeme geldiği takdirde ortak yarar ön planda olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Lefkoşa’da yeni kapıların açılmasıyla ilgili kendisinden destek talep ettiğini, bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduğu cevabını verdiğini anımsatarak, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı’nın kendi liderini bu konuda hareketlendirmesi durumunda Lefkoşa’da bu iki yeni kapıyı da gündeme alıp çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeni kapı açılmasının sıkıntılı bir süreç olduğunu, Derinya ve Aplıç’ta bunu yaşadıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak halkın ihtiyaçlarının her zaman dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“İKİ ÇOK DEĞERLİ İNSAN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen, emek veren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, azalar, sivil toplum örgütleri, festival organizasyon komitesi, katılımcı dernekler ve gençleri kutlayarak, konuk ekiplere de “hoş geldiniz” dedi.

Etkinliğin ilk defa bir tema belirlenerek düzenlendiğine işaret eden Akıncı, seçilen “iki kapı, iki insan” temasına konu Kamran Aziz ve Türkan Aziz’in çok değerli iki insan olduğunu, onları rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

“BAF’IN BAĞLARINI DA, GİRNE’NİN DAĞLARINI DA SEVİYORUZ”

Kamran Aziz, “Kıbrıs bir ada mıdır?” diye sorduğunda, “Adadır ve cennetten bir parçadır” dediklerini, Kamran Aziz’in sözlerinde ve müziğinde Kıbrıs’ı bir bütün olarak algıladıklarını, bir bütün olarak sevdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Baf’ın bağlarını da Girne’nin dağlarını da her şeyi ile Lefkoşa’yı da elbette Leymosun’u da seviyoruz. O nedenle Kıbrıs’ta bir barış olsun istiyoruz. Biz çözüm için uğraş veriyoruz. Bu adanın tüm insanları bu adayı bir bütün olarak algılasınlar ve bir bütün olarak sevsinler istiyoruz” dedi.

Kamran ve Türkan Aziz’in iki önemli değer olduğunu, Türkan Aziz’e vefatından önce ziyaret ederek Kıbrıs Türk halkı adına vefa plaketi sunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkan ve Kamran Aziz’in babaları Aziz beyi de rahmetle anarak, Aziz beyin ülkede sıtmanın kökünü kurutan önemli bir kişi olduğunu anımsattı.