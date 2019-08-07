Cumhurbaşkanı Akıncı imzalamadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nde uzun süredir beklenen değişikliğin altına imza atmıyor.

Polis Genel Müdürü’nün üçlü kararname yanında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın da önerisi ile atandığı biliniyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutalığı, Polis Genel Müdürlüğü için İkinci Yardımcı Hüseyin Yeşildağlı’yı önerdi; Başbakan ve Maliye Bakanı da önergenin altını imzalayarak, son imza için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdi.

Polis içersinde yaşanan çok sayıda huzursuzluğun ortadan kalkması için bir değişimin şart olduğu uzun süredir konuşuluyor.

Başbakan Ersin Tatar’ın polis içerisindeki değişimi, “Başbakan olarak polis genel müdürü ile birebir çalışan hükümet” gerekçesi ile ısrarla istemesine rağmen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı genelgeyi imzalamıyor.

Tatar’ın ısrarla “gerekçe” istemesine rağmen; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir gerekçe ortaya koymadığı belirtiliyor. Hükümetle cumhurbaşkanlığı bir uyuşmazlık yaşarken, polis içerisindeki huzursuzluk da devam ediyor...