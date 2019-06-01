Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünyanın en uzun rallilerinden biri olan 14. Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi kapsamında Amerika, Almanya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda ve Türkiye’den KKTC’ye gelen rallicileri Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14. Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nde 46 araç ve 4 motosikletle KKTC’ye gelen rallicileri, eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuk eden Cumhurbaşkanı Akıncı, dünyanın değişik ülkelerinden KKTC’ye gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Resepsiyonda, ralliye Almanya’dan, tekerlekli sandalyede yardımcı pilot olarak katılan ve rallinin bütün etaplarını tamamlayan Markus Smadi, Almanya’dan getirdiği “barış gülü” olarak bilinen özel bir türü Cumhurbaşkanlığı bahçesine dikilmek üzere Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Smadi, “barış gülü” ile birlikte yaşadığı bölgenin yerel yöneticilerinin imzaladığı sertifikayı da takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki resepsiyona, eski Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık da katıldı.

Ralli boyunca KKTC’nin dört bir yanındaki tarihi ve turistik mekanları da gören ralliciler, finali bu akşam KKTC’de yapıyor.

KKTC’de yapılan barış ve dostluk etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün yanı sıra, Amerika, Almanya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda ve Türkiye’den ekipler katıldı.