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Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

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09/09/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevlerine yeni başlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan komutanlara görevlerinde başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da yer aldı.

 

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TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti, haber, kıbrıs,
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