Cumhurbaşkanı Akıncı köy ziyaretlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Hisarköy, Alemdağ ve Akçiçek'te yurttaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünkü ziyaretlerinde köy muhtarları ve köy sakinlerinin samimi konukseverliği ile karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sohbetler çerçevesinde yurttaşların bölgeleriyle ilgili sorunlarını da dinledi.

Cumhurbaşkanı, Girne bölgesindeki köy ziyaretlerine bugün de devam edecek.

12/01/2020 13:11