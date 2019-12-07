Cumhurbaşkanı Akıncı KTMMOB Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 59. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

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07/12/2019
HK

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Cumhurbaşkanı Akıncı KTMMOB Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 59. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün akşam Bedesten’de yer alan resepsiyonuna gelişinde, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KTMMOB’in 59. yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Birlik üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

07/12/2019 11:46
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TAGS: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, haber, kıbrıs
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