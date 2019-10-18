Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa İzci Derneği’ni Ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Bakiye Lord başkanlığındaki Lefkoşa İzci Derneği izcilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakiye Lord, nezaket ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı’nın Lefkoşa İzci Derneği’ne katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

18/10/2019 13:40