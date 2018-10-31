Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’u Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek 2.5 saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü Barış Burcu yazılı basın açıklaması yaparak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile 2.5 saat süren yararlı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanımız, görüşmede Genel Sekreter’in de önceden raporunda belirttiği gibi açık uçlu süreçler olamayacağını ve sonuç alıcı bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü Sayın Lute’a aktardı. Cumhurbaşkanımız ayrıca bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti”