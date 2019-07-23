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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

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23/07/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Görüşme, Lute’un kendi talebi üzerine bugün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edilen bilgiye göre, Lute, Guterres ve diğer taraflarla yaptığı temaslar hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Lute, liderlerin 9 Ağustos’taki yapacakları görüşmenin olumlu geçmesi dileğinde bulundu.

Jane Holl Lute’un bu aşamada adaya gelmesi beklenmiyor.

BRTK

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TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı, Jane Holl Lute, telefon görüşmesi, haber, kıbrıs
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