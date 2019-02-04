Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından geçici olarak atanan özel danışman Jane Holl Lute’u kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 14:00 sıralarında başladı. Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek. Lute, liderlerle dün de birer kez görüşmüştü.



Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere yeniden başlanması için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağını tespit etmek için görevlendirilmişti.