Cumhurbaşkanı Akıncı Meclisi bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geniş katılımlı toplantıda milletvekilleri ve bakanlara son aşama ile ilgili bilgi verdiğini ifade ederek altı parti başkanının görüşlerini söylediğini belirtti. Ardından ise milletvekillerinin konuşmalarını dinlediğini ve cevaplar verdiğini ifade eden Akıncı, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Akıncı, olağanüstü birleşimin çok sağlıklı ve yararlı bir diyalog olduğuna vurgu yaptı. Akıncı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Müzakerelerin başlaması noktasında henüz bir ortak noktaya gelebilmiş değiliz. Yağacağımız görüşmeler sonrasında da Meclisi bilgilendireceğiz. Bizim reddettiğimiz bir şey yok ancak çözümün çerçevesi belli”