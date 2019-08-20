Cumhurbaşkanı Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit’i Kabul Etti

Çeşitli temaslar yapmak için ülkede bulunan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Özyiğit’i tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.