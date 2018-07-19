HABER KIBRIS

Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral Atilla Gülan’ı Kabul Etti

ads
19/07/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral Atilla Gülan’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) temsilen katılmak üzere KKTC’ye gelen Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Gülan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı nedeniyle gönderdiği kutlama mesajını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı da, yeni Genelkurmay Başkanı’na görevinde başarı dilekleri ile Barış Harekatı’nın 44. yılında Kıbrıs Türk halkının duygularının paylaşıldığı mesajı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’e ulaştırılmak üzere, TSK Temsilcisi Orgeneral Gülan’a verdi.
Görüşmede, Orgeneral Gülan’a, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: mustafa akıncı, Atilla Gülan, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems