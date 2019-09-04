Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah yeniden Lute’la görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, referans kavramlarını tamamlamaya yönelik mekik diplomasisini sürdürüyor.

Lute bu sabah önce Rum Lider Nikos Anastasiadis ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yarın saat 09.30’da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u yeniden kabul ederek görüşeceği belirtildi.

Geçici Özel Danışman Lute, “referans kavramları” üzerindeki temaslarını bir süre daha sürdürecek.