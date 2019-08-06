Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle görüşme sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Türk tarafının siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı konusuna vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum liderin bu konuda netleşmesini isterken, üçüncü ülkelere de çağrıda bulunarak hidrokarbon konusunun gerginlik değil işbirliği kaynağı olması için Rum tarafına sunulan önerinin iyi değerlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 9 Ağustosta yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’da olması nedeniyle katılmadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Özersay yarın Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Sözcü Barış Burcu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaklaşık bir buçuk saat sonra Parti başkanlarının da bulunduğu toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada görüşmeyi yapıcı olarak değerlendirdi.

Akıncı “Kapsamlı bir görüş alış verişinde bulunduk. 9 Ağustosta Rum Lider Anastasiadis ile yapacağım görüşme öncesinde sayın başkanların görüşlerini dinledim. Yararlı bir görüşme oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşmeye iyi niyetle gidileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “ Ortaya koyduğumuz yapıcı anlayışı bu toplantıda da sürdüreceğiz. Bulunacak her hangi bir çözümde adı ne isterse olsun vazgeçilmezlerimiz vardır. Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım vazgeçilmezlerimizdendir.

Sayın parti genel başkanları da bu hassasiyetimizin altını çizdiler.” Diye konuştu.

Bu konuda rum liderin artık netleşmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bunun zamanının geldiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda hidrokarbon konusunun da değerlendirildiğini ve Rum tarafına sunulan önerinin yararlı ve yapıcı olduğu konusunda parti başkanlarının da hem fikir olduğunun altını çizdi.

Akıncı “Rum tarafı bu öneriyi iyi değerlendirmeden elinin tersi ile itti. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Bu öneriye bir kez daha baksınlar. Üçüncü ülkeler de bu öneriyi iyi incelesin. Üçüncü taraflara bir çağrı yapıyorum. Hidrokarbon bir gerginlik değil işbirliği konusu olmalıdır. Herhangi bir süreç başlama noktasına gelirse bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin vurguladığı gibi sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir süreç olmalıdır. Bu konu iyi anlaşılmalıdır. 9 ağustostaki görüşmeden sonra başkanlarla yeniden bir araya geleceğim ve toplantının sonuçlarını değerlendireceğim” dedi.