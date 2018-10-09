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Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

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09/10/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı Kabul Etti

Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşmede Derinya ve Aplıç’ta hazırlıkları devam eden geçiş noktalarının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün ayrıca, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak hükümette yer alan CTP, HP, DP ve TDP’nin temsilcileriyle de görüşecek. 

Akıncı, aynı çerçevede yarın da Meclis’teki muhalefet partilerinin temsilcilerini kabul edecek.

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TAGS: mustafa akıncı, Elizabeth Spehar, haber, kıbrıs
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